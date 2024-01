Lumezzane-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Lumezzane-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Cinque punti dividono le due squadre: i veneti si trovano a quota 33 in zona playoff, i lombardi appena fuori in undicesima posizione con 28 punti. Chi riuscirà a vincere allo stadio Tullio Saleri? Fischio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 20 gennaio, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.