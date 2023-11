Regolamento sorteggio preolimpico Parigi 2024: come funziona

Il regolamento del sorteggio preolimpico di Parigi 2024, con tutte le informazioni sulle regole della cerimonia che si terrà lunedì 27 novembre a Mies, in Svizzera. Una cerimonia che è molto importante, perché andrà a disegnare il percorso che 24 squadre, tra cui l’Italia, dovranno affrontare per provare ad aggiudicarsi uno dei quattro pass in palio. In particolare, il torneo preolimpico si terrà dal 2 al 7 luglio 2024. Un appuntamento a cui la Nazionale guidata da coach Pozzecco proverà a non mancare, nell’Olimpiade che rappresenta il ventesimo anniversario dell’argento di Atene 2004. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere.

Regolamento sorteggio preolimpico Parigi 2024: le fasce

La FIBA ha reso note la composizione delle sei fasce in vista del sorteggio; l’Italia, secondo il ranking, rientra nella seconda fascia. Eccole nel dettaglio:

FASCIA 1: Spagna, Lettonia, Lituania, Slovenia

FASCIA 2: Brasile, Italia, Grecia, Polonia

FASCIA 3: Portorico, Montenegro, Repubblica Dominicana, Finlandia

FASCIA 4: Nuova Zelanda, Georgia, Messico, Libano

FASCIA 5: Croazia, Costa d’Avorio, Angola, Filippine

FASCIA 6: Egitto, Bahamas, Camerun, Bahrein

Si verranno a creare, quindi, quattro tornei da sei squadre ciascuno; le sedi dei vari tornei verranno definite domani. Ogni torneo vedrà due mini gironi da tre squadre ciascuno, e le prime due classificate di ogni mini girone si affronteranno in semifinale e finale; le squadre che vinceranno i quattro tornei, si qualificheranno per Parigi 2024.

Regolamento sorteggio preolimpico Parigi 2024: gli accoppiamenti

Le squadre delle fasce 1, 4 e 5 andranno a formare i gruppi A, mentre quelle delle fasce 2, 3 e 6 andranno nei gruppi B. Per preservare un equilibrio dal punto di vista geografico dei vari tornei, ci sono alcuni criteri da rispettare nel sorteggio. Tali criteri sono i seguenti:

– massimo due squadre europee per ogni mini girone e massimo tre squadre europee per torneo;

– massimo una squadra americana per mini girone;

– massimo una squadra asiatica e oceanica per ogni torneo;

– massimo una squadra africana per ogni torneo.