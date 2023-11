Rugby, il pilone inglese Joe Marler su Onlyfans per mostrare i suoi piedi

Joe Marler è uno dei rugbisti più esperti d’Inghilterra e può vantare 88 convocazioni in Nazionale, ma è anche un atleta spesso fuori dagli schemi tradizionali. Il pilone degli Harlequins ha infatti caricato un video piuttosto bizzarro sull’account Instagram del suo podcast dal titolo ‘Joe Marler Show’. Nelle immagini appare il suo piede, mentre la sua voce, che prova ad essere sexy, dice, rivolto a chi sta guardando il video, “Ehi tu, sì tu, ho visto il modo in cui guardi i miei piedi”. E per questo rimanda al suo profilo OnlyFans fresco di apertura.

Marler sulla piattaforma di contenuti a pagamento ha caricato video ironici dei suoi piedi. In uno, mentre li sventola con la mano, dice: “Stai attento però, senti il calore qui dentro? Viene dai miei piedi”. E ancora: “Anche loro sono puliti. Davvero puliti. A meno che, ovviamente, non vogliate che siano sporchi”. L’intento ironico è stato colto da alcuni dei suoi tifosi, da altri meno. “Ciao, i bambini piangono, spaventati e traumatizzati, spero che tu sia felice”, ha scritto uno dei tifosi. Un altro, che ha apprezzato l’ironia, si è chiesto come sia possibile “non amare questo ragazzo”.