Basket, sorteggio torneo preolimpico Parigi 2024: orario, diretta tv e streaming

L’orario e come vedere in diretta tv e streaming il sorteggio del torneo preolimpico in vista di Parigi 2024. Tutto pronto per una serata importante in quel di Mies, in Svizzera, dove verrà disegnato il quadro del mini torneo che assegnerà nuovi pass olimpici in vista della rassegna che si terrà nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto del prossimo anno. Il torneo preolimpico, invece, si terrà dal 2 al 7 luglio 2024. Occhi puntati su quello che sarà il destino dell’Italia: la Nazionale è tornata a partecipare alla rassegna dei cinque cerchi nell’ultima edizione di Tokyo 2020, e punta a ripetersi per la prossima estate, quando cadrà il ventesimo anniversario del magnifico argento conquistato ad Atene 2004. Cresce, quindi, l’attesa per la cerimonia, che si terrà lunedì 27 novembre alle ore 19:00.

STREAMING E TV – Sarà possibile seguire il sorteggio dei gironi del torneo preolimpico di Parigi 2024 tramite la diretta streaming messa a disposizione dalla stessa FIBA sul proprio canale Youtube, tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, il recap alla fine della cerimonia e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.