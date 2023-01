Reggina-Ternana in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Reggina-Ternana, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi, dopo la sconfitta incassata contro la Spal, vogliono immediatamente ripartire per non perdere ulteriore terreno dal Frosinone capolista. La compagine umbra, invece, ha intenzione di dare seguito alla bella vittoria dello scorso turno, in modo tale da consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

