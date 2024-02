Reggiana-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Ternana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra di Alessandro Nesta è in serie positiva da diverse gare e spera di proseguire su questa strada per sognare i playoff. Il club rossoverde, dal suo canto, necessita di tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 255, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

