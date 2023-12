Reggiana-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Sampdoria, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Alessandro Nesta, dopo il pareggio acciuffato contro il Brescia, vogliono tentare il colpaccio contro una delle squadre più attrezzate del torneo. Gli uomini di Andrea Pirlo, dal loro canto, sono reduci da un importante successo e vogliono dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

