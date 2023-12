Entella-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Rimini, match del Comunale di Chiavari valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno scalando posizioni in classifica ed hanno intenzione di continuare su questa strada. La formazione romagnola è reduce da una vittoria incoraggiante e adesso spera di trovare il colpaccio in trasferta su un campo estremamente complicato su sui giocare. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

