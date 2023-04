Pontedera-Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Montevarchi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione toscana, dopo la sconfitta subita contro l’Entella nello scorso turno, vuole tornare al successo per chiudere la regular season più avanti possibile in classifica in vista dei playoff. La compagine ospite, invece, è in una situazione disperata e soltanto una vittoria potrebbe tenere vive le speranze di salvezza; una sconfitta potrebbe condannarla alla retrocessione aritmetica. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

