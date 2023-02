Recupero Siena-Torres oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 1

Alle 19:30 di mercoledì 15 febbraio Siena e Torres si contenderanno i tre punti nel recupero della ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Ottava contro tredicesima classificata. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare il primo minuto di gioco. Entrambe le squadre non vincono da tre turni di campionato. Con un successo i toscani aggancerebbero la Carrarese in sesta posizione.