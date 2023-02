Salto con gli sci e combinata nordica, Mondiali Planica 2023: 18 i convocati azzurri

La Fisi ha diramato l’elenco dei convocati azzurri per i Mondiali di Planica 2023 per quanto riguarda salto con gli sci e combinata nordica. Sono diciotto gli italiani al via in queste due discipline, tre per il salto maschile, cinque per il salto femminile, e poi cinque uomini e cinque donne per la combinata. Otto maschi e dieci femmine pronti a giocarsi le speranze di medaglia dal 21 febbraio al 6 marzo.

Salto Maschile

1. Bresadola Giovanni

2. Cecon Francesco

3. Insam Alex

Salto Femminile

1. Ambrosi Martina

2. Malsiner Jessica

3. Malsiner Lara

4. Vuerich Noelia

5. Zanitzer Martina

Combinata Nordica Maschile

1. Bortolas Iacopo

2. Buzzi Raffaele

3. Costa Samuel

4. Kostner Aaron

5. Pittin Alessandro

Combinata Nordica Femminile

1. Dejori Daniela

2. Gianmoena Veronica

3. Pinzani Greta

4. Senoner Anna

5. Sieff Annika