Recanatese-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Sestri Levante, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana, dopo la grande vittoria ottenuta sul Pescara, vuole dare seguito ai risultati per continuare a sognare in grande in ottica qualificazione ai playoff. La compagine ospite, dal suo canto, è al penultimo posto con soli otto punti ed ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 6 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

