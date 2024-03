Recanatese-Pescara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Recanatese-Pescara sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel turno infrasettimanale sfida molto importante in terra marchigiana: i padroni di casa sono terzultimi e stanno lottando per evitare i playout, gli abruzzesi sesti ma ambiscono a migliorare il proprio piazzamento playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di martedì 5 marzo, diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e su NOW.