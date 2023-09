Recanatese-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Lucchese, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana, dopo le prime due giornate affrontate con qualche difficoltà, vuole portare a casa i tre punti davanti al proprio pubblico. La squadra toscana, dal suo canto, cercherà di fermare i padroni di casa e di conquistare preziosi punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 18:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

