Recanatese-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Fermana, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per un attesissimo derby marchigiano tra due squadre che hanno ambizioni di classifica diverse. I giallorossi, infatti, vogliono risalire qualche posizione in classifica per riacciuffare la zona playoff, mentre la compagine ospite spera di accorciare le distanze e continuare a sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

