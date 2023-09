Braga-Napoli, risentimento per Cajuste: va in tribuna

Niente panchina per Jens Cajuste al debutto del Napoli in Champions League sul campo del Braga. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha accusato un lieve affaticamento muscolare che ha spinto lo staff tecnico ad escluderlo dai disponibili per precauzione. Niente di grave per il nuovo acquisto, che con ogni probabilità sarà disponibile per il prossimo impegno di campionato a Bologna. Gaetano ed Elmas sono quindi gli unici cambi a disposizione a centrocampo per Rudi Garcia in Portogallo. Per Cajuste fin qui tre presenze in campionato, di cui solo una da titolare.