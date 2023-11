Real Madrid-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Virtus Bologna, sfida valida per la 7^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Inizio super di campagna europea per gli uomini di coach Banchi, che dopo la sconfitta iniziale hanno inanellato una striscia di cinque successi di fila, meritando di stare tra le primissime della classe dietro solo agli spagnoli, che hanno vinto le cinque sfide giocate (ancora da giocare perché rinviata, infatti, quella col Maccabi). La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 9 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Real Madrid-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.