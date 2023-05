Real Madrid-Partizan Belgrado in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid-Partizan Belgrado, sfida valida come gara-5 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La sfida tra gli spagnoli e i serbi è giunta all’atto conclusivo. Gli uomini di Obradovic, infatti, dopo le due vittorie esterne non sono riusciti a difendersi tra le mura amiche, complici anche le diverse assenze dopo i fattacci di gara-2. Ora si torna a Madrid, dove servirà una nuova impresa. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 10 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Real Madrid-Partizan Belgrado di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, oppure in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, ma la partita in questione non rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita, oltre a tutti i risultati e alla classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.