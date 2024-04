Real Madrid-Baskonia oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Baskonia, valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia la serie tra queste due squadre, che hanno chiuso rispettivamente al primo e ottavo posto la regular season. Dopo aver vinto l’edizione 2022/2023, il Real si è confermato come la squadra da battere anche in questa stagione, e arrivando quindi con i favori del pronostico in questo derby spagnolo contro la formazione di Vitoria. Il Baskonia, da canto suo, proverà a sorprendere i Blancos dopo essersi qualificato per i playoff eliminando la Virtus Bologna nella sfida decisiva dei play-in. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di martedì 23 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Real Madrid-Baskonia, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI PLAYOFF

PROGRAMMA PLAYOFF

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, e sui relativi servizi streaming Sky Go e Now Tv, a partire dalle 21:20. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.