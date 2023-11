Quando ricomincia la F1 nel 2024? Data del primo Gran Premio

Si chiude la stagione 2023, molto intensa, della Formula 1, ma tutti già si chiedono quando ricomincia la F1 nel 2024: ecco allora la data del primo Gran Premio del nuovo campionato Mondiale. Dopo i consueti test di febbraio, in cui si spera di assistere a una Ferrari finalmente tornata all’altezza della Red Bull e con distacchi meno marcati, sabato 2 marzo sarà il momento per seguire la prima gara stagionale: già, sabato e non domenica, per via del Ramadan. Si parte in Bahrain con il primo appuntamento della stagione a Sakhir: giovedì 29 febbraio si fa sul serio con le libere, venerdì 1 marzo le qualifiche e finalmente sabato 2 marzo la gara che assegnerà i primi punti della nuova annata. Gli orari saranno ufficializzati in seguito.

PRIMA GARA F1 2024

Sabato 2 marzo 2024

GP Bahrain