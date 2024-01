Siria agli ottavi di Coppa d’Asia, il traduttore di Cuper e l’intervistatore scoppiano in lacrime (VIDEO)

La Siria si qualifica agli ottavi di finale di Coppa d’Asia. Un risultato storico per la nazionale di Damasco che non aveva mai superato il primo turno della competizione continentale. Ed è un momento speciale per Hector Cuper, Ct della Siria, protagonista di un siparietto emozionante dopo la vittoria decisiva per 1-0 sull’India. Al momento dell’intervista, infatti, il traduttore e l’intervistatore siriano non sono riusciti a trattenere le lacrime, finendo con l’abbracciarsi. Cuper, che di partite ne ha vissute tante nella sua carriera, ha contenuto l’emozione, limitandosi a sorridere davanti alle telecamere.

