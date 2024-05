Prossima partita Stallions in Kings League: data, orario, tv e streaming

La Kings League World Cup entra nel vivo e lo fa con gli Stallions, la squadra italiana che in rosa vede nomi come la leggenda Francesco Totti, Radja Nainggolan, Emiliano Viviano e il noto streamer Blur. Dopo l’esordio vincente per 3-2 contro i Medallo City, con tanto di colpi di scena, come il rigore fallito dall’ex capitano della Roma, gli Stallions torneranno in campo alle 01:00 della notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio. Avversari saranno i Furia FC. forse una delle squadre più scomode possibili visto che in rosa c’è Falcao, leggenda del futsal e reduce dalla vittoria netta per 6-1 contro l’Olimpo United.

In palio ci sono gli ottavi di finale, ma la formazione sconfitta avrà comunque la chance di giocarsi un ripescaggio. Totti vuole andare avanti in questa competizione che è seguitissima in giro per il mondo. Merito di Gerard Pique che ha creato un vero e proprio impero, partendo dalla Spagna ed espandendo il sistema in tutto il mondo. Proprio domenica scorsa è stata annunciata la nascita della Kings League Italia, attraverso le parole di Gerard Piqué e dello streamer Blur, con un divertente video in cu Zlatan Ibrahimovic è stato il protagonista dell’annuncio. La partita (come tutte le gare dell’Italia) sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente.

DATA: Notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio

ORE: 01:00

TV e STREAMING: Sportitalia