Fiorentina sconfitta: i viola rigiocheranno la Conference League, Torino fuori dall’Europa

Serata beffarda per la Fiorentina e per il calcio italiano. Ad Atene i ragazzi di Vincenzo Italiano cedono all’Olympiacos nella finale della Conference League e mancano, per il secondo anno di fila, l’appuntamento con il trofeo. Con questo risultato i viola saranno costretti, anche il prossimo anno, a rigiocare per la terza volta di fila la Conference League. Questo in virtù dell’ottavo posto maturato in Serie A.

Il Torino, dal canto suo, vede sfumare il sogno di tornare a giocare in Europa e non giocherà i playoff di Conference League. Dunque l’Italia, nel 2024/2025, poterà otto squadre in Europa così suddivise: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions League, Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League.

L’Italia aveva diritto a portare sette squadre nella prossime coppe europee (4 in Champions+2 in Europa League+1 in Conference League). Ma chiudendo al primo posto il ranking Uefa stagionale, la compagine tricolore acquisito un posto extra in Champions League e facendo scalare la suddivisione Europa League e Conference League: ed è per questo che la Fiorentina, arrivando ottava in campionato, si è guadagnata nuovamente la possibilità di rigiocare la Conference. Il terzo anno sarà quello giusto?