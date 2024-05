A che ora giocano oggi gli Stallions contro i Furia FC: come vedere la Kings League in tv e streaming

Tutto pronto per il secondo appuntamento degli Stallions in Kings League 2024: la squadra di Francesco Totti e del noto streamer Blur scenderà in campo alle 01:00 della notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio per sfidare i Furia FC, con in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale innovativo creato da Gerard Pique. Nel round 2, dopo il successo per 3-2 contro i Medallo City, Totti (con Emiliano Viviano e Radja Nainggolan) vuole un successo prezioso per avanzare e continuare a tenere incollati i tantissimi appassionati. Attenzione però: stavolta di fronte c’è una squadra temibile, che ha vinto 6-1 all’esordio, e che ha nelle sue fila uno specialista del futsal come Falcao. In Kings League si gioca a 7, il campo è più grande ma nello stretto il brasiliano resta tra i più forti in circolazione.

IL REGOLAMENTO

Di fronte però troverà un artista del calcio come Francesco Totti che vuole indossare la veste del trascinatore. Occhi puntati ovviamente sull’ex capitano giallorosso e su Viviano, padrone dei pali, ma attenzione anche al protagonista della partita, Michele Trombetta, attaccante del Corticella. La partita sarà visibile in diretta esclusiva tv su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente. Diretta prevista anche sul canale Twitch della competizione. Appuntamento alle 01:00 (orario italiano) con gli Stallions.

DATA: Notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio

ORARIO: 01:00

TV e STREAMING: Sportitalia