Puskas Akademia-Fiorentina oggi in tv: programma, orario e diretta playoff Conference League 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Puskas Akademia-Fiorentina, partita valida come ritorno dei playoff di Conference League 2024/2025. Si riparte del 3-3 del Franchi, una partita in cui i Viola sono andati sotto di due gol dopo pochissimi minuti prima di rimontare e anche ribaltare il risultato, ma senza riuscire a difendere il vantaggio negli ultimi minuti. Ora, una trasferta contro una squadra che rimane sicuramente alla portata, ma assolutamente da non sottovalutare per non mancare l’accesso ai gironi. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di giovedì 29 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, in particolare su Sky Sport Calcio, oppure in streaming su Sky Go e NowTV.