Las Palmas-Real Madrid oggi in tv: programma, orario e diretta Liga 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Las Palmas-Real Madrid, partita valida per la terza giornata della Liga 2024/2025. Dopo la vittoria nella prima al Bernabeu contro il Valladolid, gli uomini di Carlo Ancelotti sono attesi da questa trasferta nel turno infrasettimanale contro una squadra decisamente alla portata, che finora ha collezionato un punto; ma, come insegna il pareggio nella prima giornata contro il Maiorca, nemmeno per i Galacticos esistono partite da sottovalutare. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:30 di giovedì 29 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.