Psg-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Tutto pronto per Psg-Milan, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024, in programma al Parco dei Principi alle ore 21:00 di stasera, mercoledì 25 ottobre. I rossoneri sono a 2 punti, i parigini a 3. Slavko Vincic arbitrerà una sfida che sembra già cruciale per i destini del girone. Pericolo numero 1 per i rossoneri è Kylian Mbappè, ma non solo. Pioli si affida al tridente collaudato composto da Pulisic, Giroud e Leao. Occhi puntati anche sui portieri: Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma si preparano a quella che per loro non è una sfida come le altre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, disponibile grazie all’app scaricabile sulle vostre smart tv.