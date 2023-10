Diffidati Psg-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Psg-Milan, ci sono rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno? La risposta è sì: c’è un giocatore di Pioli, infatti, che è stato già ammonito per due volte nelle prime due partite. Si tratta di Yunus Musah: se l’americano giocherà al Parco dei Principi e rimedierà un cartellino giallo, dovrà poi saltare la partita di ritorno contro la stessa avversaria parigina, ma al Meazza, in programma fra due settimane.