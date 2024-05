Psg-Borussia Dortmund oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinale Champions League 2023/2024

Torna lo spettacolo della Champions League con la semifinale di ritorno tra Psg e Borussia Dortmund: ecco tutte le indicazioni su come seguire in diretta tv in chiaro la sfida. Dopo l’1-0 dell’andata firmato da Fullkrug, si prevede grande spettacolo anche nel secondo episodio. La formazione di Luis Enrique cercherà di ribaltare il risultato sfruttando anche l’apporto del sempre caldo Parco dei Principi, con l’obiettivo di tornare in finale della massima competizione europea a distanza di 4 anni dall’ultima volta. I gialloneri però sembrano una squadra in missione e proveranno a giocarsi le proprie carte per ottenere un altro risultato storico. La sfida è in programma oggi, martedì 7 maggio, alle ore 21.00. Diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre per gli abbonati sarà possibile seguire la gara anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Diretta streaming affidata a NOW, Infinity+ e Sky Go.