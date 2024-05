Tanti casi da moviola in Juventus Next Gen-Arezzo: tre on field review nel match playoff

Succede di tutto nel match del primo turno playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Arezzo. Sono infatti tre le on field review a cui è ricorso l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. La prima al 14′ in occasione della rete dell’1-0 della Juventus, annullata successivamente al Var per un fallo ad inizio azione di Nonge su Damiani. Secondo episodio al 67′, con Nonge ancora protagonista: Renzi ferma l’attaccante bianconero con un intervento scomposto, che il direttore di gara giudica da rosso diretto. Le immagini però mostrano però un’altra realtà: Renzi entra duro, ma senza l’intenzione di far male. La sua gamba non è alta e i tacchetti non affondano minimamente sulla gamba di Nonge. Il Var interviene: niente rosso e solo giallo. Quattro minuti dopo la terza on field review, stavolta a favore della Juve. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, infatti, l’arbitro non si accorge del tocco di braccio di Settembrini. L’episodio non sfugge al Var che spinge Sacchi a concedere il rigore dell’1-0 bianconero.