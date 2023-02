Psg-Bayern Monaco in tv: data, orario e diretta streaming, Champions League 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Paris Saint Germain-Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli ottavi di Champions League 2023/2023. I francesi guidati da Christophe Galtier, dopo le recenti delusioni europee, vuole provare a riscattarsi anche per vendicare la finale persa nel 2020. I bavaresi di Julian Nagelsmann, invece, dopo un avvio di nuovo anno abbastanza incerto, hanno bisogno di portare a casa un importante successo in trasferta al Parco dei Principi per indirizzare l’esito della doppia contesa. La partita andrà in scena alle ore 21:00 della giornata di martedì 14 febbraio e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport; la diretta streaming, invece, sarà affidata a Sky Go e NOW.