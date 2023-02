Sanremo 2023, regolamento quarta serata cover: come funziona con i duetti

Il regolamento della quarta serata di Sanremo 2023, quella dedicata alle cover e ai duetti: ecco come funziona in questa sfida che esce dalla competizione tradizionale. Prima del gran finale con la serata di sabato in cui conosceremo la canzone vincitrice della settantatreesima edizione del Festival all’Ariston, questa sera si farà un tuffo nel passato e gli artisti in gara si esibiranno in delle cover di brani famosi della musica italiana e non. Lo faranno con l’ausilio di ospiti canori di rilievo e prestigio, che accompagneranno i magnifici 28 concorrenti in gara. Si tratta di una serata che interferirà peraltro con le classifiche legate ai brani inediti presentati alla kermesse: la media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti in serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale. La performance più apprezzata, inoltre, vincerà il premio a sé stante, quello dedicato appunto alla serata cover. Verranno mostrate le prime cinque posizioni di stasera, le altre seste a pari merito.

Gli artisti possono portare un brano edito tra il 1 gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009 e possono proporre anche una canzone del proprio repertorio, oppure una dell’ospite scelto (o degli ospiti scelti), o ancora una canzone di un terzo artista di cui fare la cover insieme all’ospite portato sul palco. Sarà concesso, per chi lo vorrà, un lieve stravolgimento della canzone originaria e anche un’interpretazione di tipo teatrale della stessa, come visto in diverse edizioni. Per quanto riguarda il sistema di votazione, il televoto da casa impatterà per il 34%, mentre la giuria demoscopica e la giuria dei giornalisti della sala stampa peseranno al 33% ciascuna. La media dei voti decreteranno la classifica della serata e il vincitore del premio dedicato alla migliore cover.

L’ORDINE DI USCITA DELLA QUARTA SERATA, LE COVER E I DUETTI