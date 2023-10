Pro Vercelli-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Vercelli-Pro Patria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Allo stadio Piola si sfidano le due “Pro”: da una parte i piemontesi quinti in classifica, dall’altra i lombardi che inseguono fuori dalla zona playoff. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 28 ottobre, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go.