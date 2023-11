Pro Sesto-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Renate, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa è reduce da un complicato avvio di stagione e si trova in zona playout, per questo motivo ha intenzione di regalare ai propri tifosi una bella vittoria tra le mura amiche. La compagine ospite, dal suo canto, si trova al sesto posto in classifica e vuole scalare altre posizioni per avvicinarsi alla vetta. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA