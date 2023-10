Potenza-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Turris, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo uno strepitoso avvio di stagione la formazione ospite ha subito una battuta di arresto e ora vuole provare a rialzare la testa per consolidare il proprio attuale piazzamento in zona playoff. I padroni di casa, dal loro canto, hanno lo stesso punteggio dei loro avversari odierni e vogliono provare a staccarli. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 16 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e su Rai Sport.

