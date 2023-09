Potenza-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Monterosi, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono regalare una gioia ai propri tifosi portando a casa una preziosa vittoria per avvicinarsi alla zona playoff. La formazione ospite, dal suo canto, spera di fare uno sgambetto ai lucani in modo tale da conquistare dei punti molto importanti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

