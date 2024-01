Potenza-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Latina, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un andamento abbastanza altalenante in questa prima fase della stagione e ora vogliono trovare un importante successo tra le mura di casa. La compagine nerazzurra ha perso punti e diverse posizioni e spera di tornare alla vittoria su un campo molto difficile. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

