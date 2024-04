Porto-Milan oggi in tv: data, orario e diretta streaming, semifinale UEFA Youth League 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Porto-Milan, match valevole per la seconda semifinale della UEFA Youth League 2023/2024. La compagine rossonera guidata da Ignazio Abate si ritrova a disputare il penultimo atto della competizione giovanile continentale per il secondo anno consecutivo e ora ha intenzione di andare fino in fondo. Dall’altra parte ci saranno i portoghesi, che hanno sempre dimostrato di avere una grande tradizione a livello di settore giovanile. La vincente di questo confronto andrà ad affrontare in finale la vincitrice dell’altra semifinale, che vedrà opposte l’Olympiacos e il Nantes. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 19 aprile e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno; lo streaming, invece sarà affidato a SkyGO e NOW. Sportface.it seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale e fornirà degli approfondimenti al termine del match.