Atp Barcellona 2024, stop ai quarti per Matteo Arnaldi: Ruud si impone in due set

Si ferma nei quarti di finale il bel cammino nell’Atp 500 di Barcellona di Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese, reduce dai successi su Caxaux, Baez e Trungelliti, si è dovuto arrendere quest’oggi alla testa di serie numero quattro del tabellone Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-3. Un match contraddistinto da tanti errori da parte dell’azzurro, che non è riuscito a rompere il muro eretto dal norvegese. Ruud continua il suo ottimo momento, dando seguito alla finale di pochi giorni fa a Monte-Carlo con una semifinale in Catalogna: tra lui e l’atto conclusivo del torneo ci sarà l’argentino Etcheverry.

PRIMO SET – L’avvio dell’incontro appartiene tutto a Ruud, che vince otto dei primi nove punti e si porta sul 2-0 strappando a zero il servizio ad Arnaldi. In realtà entrambi i giocatori fanno una fatica tremenda nei primi games, con numerosi errori da una parte e dall’altra. Tra il primo e il quinto gioco arrivano infatti ben quattro break consecutivi. Ritornata la parità sul 3-3, sia il norvegese che l’azzurro riescono a trovare solidità nei rispettivi turni di battuta fino al decimo game. Matteo gioca in modo un po’ confusionario sul 4-5 e, perdendo a quindici il servizio per la terza volta nel set, cede la frazione per 4-6.

SECONDO SET – Arnaldi, nonostante si veda costretto a cancellare subito una palla break nel suo primo turno di battuta, sembra in grado di poter alzare il livello e la fase iniziale del set è molto equilibrata. Ruud si affida al solito dritto in spinta, mentre Matteo si difende come lui sa fare e alla prima chance tende a contraccatare, anche variando spesso con la palla corta. Sul 3-2 in favore del norvegese, però, l’azzurro incappa in brutto game e cede il servizio a quindici. Ruud allunga e sale sul 6-4 5-2, poi sul 5-3 va a servire per la vittoria, annulla ben giocando in totale quattro palle break al tennista ligure e chiude alla prima palla match.