Pontedera-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Lucchese, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana è in lizza per il terzo posto in classifica e spera di centrare una vittoria in casa per alimentare le speranze di raggiungere le rivali. La squadra ospite, dal suo canto, vuole vincere questo derby per tentare di agganciare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA