Pontedera-Gubbio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pontedera-Gubbio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Ultimo turno ricco di aspettative: una vittoria per i padroni di casa può valere il sorpasso in classifica ai danni degli umbri che invece a loro volta possono ancora puntare al quarto posto. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 23 aprile, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go ma anche in versione integrale su Eleven Sports, disponibile sulla piattaforma Dazn.