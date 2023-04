Lucchese-Olbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Lucchese-Olbia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Ultimo turno e ancora punti preziosi in palio: i toscani per confermare l’ottavo posto in classifica, i sardi per migliorare il loro piazzamento. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 23 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile sulla piattaforma Dazn.