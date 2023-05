Playoff Serie C 2022/2023, primo turno: calendario, programma, date e orari

La Lega Pro ha reso noto il programma degli abbinamenti per le gare del primo turno Play Off del Girone in programma giovedì 11 maggio. Nella giornata di oggi il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Siena con 4 punti di penalizzazione. Al posto dei toscani, alla post season va quindi la Recanatese. Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, avrà accesso al secondo turno Play Off del girone la società meglio classificata al termine della regular season. Di seguito, ecco il programma.

GIRONE A

PADOVA – PERGOLETTESE ore 20.30

VIRTUS VERONA – NOVARA ore 20.30

RENATE – ARZIGNANO ore 20.00

GIRONE B

GUBBIO – RECANATESE ore 20.30

PONTEDERA – RIMINI ore 20.45

ANCONA – LUCCHESE ore 18.00 (diretta Rai Sport)

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA ore 20.30

PICERNO – POTENZA ore 20.30

MONOPOLI – LATINA ore 20.30