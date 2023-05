Roma-Bayer, Pinto: “Dybala potrà aiutarci nei 180 minuti”

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il dirigente si è innanzitutto soffermato su Paulo Dybala, che partirà dalla panchina: “Se prende una botta come quella presa a Bergamo c’è poco che possiamo fare. Siamo contenti sia in panchina e pronto a giocare. Ci sono 180 minuti, sarà importante per noi e potrà aiutarci da campione quale è”.

Sulla scelta di Mourinho di schierare il tandem composto da Belotti e Abraham: “Belotti è un guerriero, ha avuto tanti problemi nel corso della stagione ma prova sempre ad esserci. Non è la prima volta che giochiamo con i due attaccanti. Se per il mister questa è la scelta giusta in occasione di questa partita allora c’è una ragione”.