Pisa-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Frosinone, match dell’Arena Garibaldi valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I nerazzurri, archiviata la sconfitta contro l’Ascoli, sperano di tornare al successo per mantenere il loro attuale piazzamento in zona playoff. La capolista, reduce dai festeggiamenti per la promozione in Serie A, ha ora come obiettivo quello di chiudere la stagione al primo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

