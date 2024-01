Pirateria, Andrea Abodi: “C’è coesione nella tutela del prodotto audiovisivo”

”L’approvazione in Parlamento, all’unanimità sia alla Camera che al Senato, della legge contro la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore, ha chiaramente e inequivocabilmente tracciato la direzione da seguire, così come la sentenza di ieri della quarta sezione del Tar del Lazio conferma la coesione dello Stato nella tutela del prodotto audiovisivo rispetto agli interessi dei legittimi titolari”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che aggiunge: “Riconoscere la legittimità all’Agcom della facoltà di disattivare i segnali illegali in 30 minuti è un grande passo avanti e mette un ulteriore punto in merito all’efficacia delle attività di contrasto alla pirateria audiovisiva, soprattutto per colpire l’economia criminale e interrompere il flusso di denaro che la alimenta, perché sarà chiaro a tutti che chi usufruisce illegalmente del servizio si rende complice di bande criminali che utilizzano i proventi in ulteriori traffici fuorilegge”. “Sono certo che anche il sistema calcio garantirà massimo impegno dei club e dei protagonisti del campo di gioco, per una comunicazione diffusa, sistematica ed efficace che contribuisca a contrastare definitivamente la pirateria audiovisiva”, ha concluso Abodi.