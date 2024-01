Regolamento semifinali Coppa Italia Serie C 2023/2024: come funziona tra andata e ritorno

Il regolamento delle semifinali della Coppa Italia di Serie C 2023/2024: ecco come funziona tra andata e ritorno. Si entra nel vivo della manifestazione della Lega Pro, si giocano le due semifinali tra Lucchese e Padova e tra Rimini e Catania, poi ci sarà l’atto secondo a campi invertiti. L’ordine casa-trasferta è stato stabilito tramite sorteggio, mentre per quanto riguarda cosa succede in caso di parità, ricordando che al termine delle semifinali risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio, qualora dovesse verificarsi una situazione di parità, prevarrà la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, dunque di numero di gol segnati e subiti pari tra ciascuna delle due squadre, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l’arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, come riporta il regolamento ufficiale.