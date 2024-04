Pineto-Torres oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pineto-Torres sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Non c’è nulla in palio in questa partita che è l’ultima della regular season per i padroni di casa, che si sono salvati in modo sereno, non per i sardi che invece sono arrivati secondi e dunque hanno la grande chance della clamorosa promozione in B tramite i playoff. Chi vincerà allo stadio Adriatico? Appuntamento alle ore 20 di domenica 28 aprile, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.