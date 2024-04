Gubbio-Rimini oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Gubbio-Rimini sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Gli umbri padroni di casa non possono migliorare la propria posizione playoff ma devono difenderla, viceversa i romagnoli non possono peggiorarla e con una vittoria potrebbero invece ritrovarsi più in su. Chi riuscirà a vincere allo stadio Barbetti? Appuntamento alle ore 20 di domenica 28 aprile, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.