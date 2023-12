Pineto-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Spal, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione abruzzese, pur essendo neo-promossa, sta disputando una grandissima stagione e vuole proseguire su questa strada per consolidare il suo piazzamento in zona playoff. La squadra ferrarese, invece, è in grande difficoltà e spera di rialzare la testa per allontanarsi da una posizione di classifica molto delicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

